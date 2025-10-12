ترامب: الولايات المتحدة تريد مساعدة الصين وليس إلحاق الأذى بها على الصعيد التجاري

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إن الولايات المتحدة “تريد مساعدة الصين وليس إلحاق الأذى بها” في لهجة توفيقية، بعد أيام على تهديده بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100 % على بكين.

وكان ترامب هدّد الجمعة بفرض رسوم جمركية إضافية على الصين كما أشار إلى أنه قد يلغي لقاء مع الرئيس الصيني شي جينبينغ مقرّرا هذا الشهر، ما أدى إلى تراجع بورصة وول ستريت على خلفية مخاوف من تجدّد فصول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال”، الولايات المتحدة تريد مساعدة الصين وليس إلحاق الأذى بها” مضيفا “احترم الرئيس شي (جيبينغ) .. لا أريد أن تعاني بلاده كسادا”.

وقال ترامب الجمعة إنه قد يلجأ إلى فرض رسوم جمركية إضافية على ثاني اقتصاد عالمي اعتبارا من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر ردا على ما أسماه قيودا صينية جديدة “عدوانية للغاية” على الصادرات المتعلقة بالمعادن النادرة.

في المقابل، وصفت وزارة التجارة الصينية الأحد تهديد ترامب بفرض الرسوم الجمركية بأنه “مثال واضح على ازدواجية المعايير”.

وأضافت “إن التهديد بفرض رسوم جمركية مرتفعة عند كل منعطف ليس النهج الصحيح للتعامل مع الصين”.

وتخضع المنتجات الصينية حاليا لرسوم جمركية أميركية نسبتها 30 في المئة بناء على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب الذي اتّهم بكين بدعم تجارة الفنتانيل وبممارسات تجارية غير منصفة.

وتبلغ الرسوم الجمركية التي فرضتها الصين ردا على ذلك 10 في المئة حاليا.

كانت مسألة المعادن النادرة من بين النقاط الخلافية الرئيسية خلال المفاوضات التجارية الأخيرة بين القوتين.

وتعد هذه المعادن ضرورية في تصنيع منتجات مختلفة انطلاقا من الهواتف الذكية، مرورا بالمركبات الكهربائية والمعدات العسكرية، ووصولا إلى تكنولوجيا الطاقة المتجددة.

وتهيمن الصين على الإنتاج العالمي ومعالجة هذه المواد وأعلنت الخميس عن ضوابط جديدة على تصدير التكنولوجيا المستخدمة في التعدين ومعالجة معادن حيوية.

