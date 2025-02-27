ترامب: بدء تطبيق الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك في مارس ورسوم إضافية على الصين بنسبة 10%

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنه سيفرض رسوما جمركية إضافية نسبتها 10% إضافية على الواردات الصينية، وسيمضي قدما في فرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك الأسبوع المقبل، مشيرا إلى تهريب الفنتانيل “غير المقبول”.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “لحين توقفه، أو الحد منه بشكل جدي”، ستُطبّق الرسوم الجمركية المقترحة المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 4 آذار/مارس في موعدها المحدد. وأضاف “سيفرض على الصين أيضا رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% في ذلك التاريخ”.

ومنذ مطلع شباط/شباط فرضت على المنتجات الصينية رسوم جمركية إضافية بنسبة 10%، وهو ما ردت عليه بكين بفرض رسوم إضافية على الصادرات الأميركية.

أما بالنسبة لكندا والمكسيك، فقد وعد دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% مطلع شباط/فبراير على صادراتهما بسبب الهجرة غير الشرعية وتهريب الفنتانيل.

وكان ترامب غير موقفه قبل ساعات من دخول هذا القرار حيز التنفيذ، مؤكدا حصوله على تعهد من البلدين ومنحهما مهلة 30 يوما.

لكن المهلة المحددة تنتهي الثلاثاء المقبل حسبما أكد الرئيس الأميركي.

من جانبها، أعربت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم عن أملها في إجراء محادثات مع ترامب في هذا الصدد.

وقالت إن وفدا مكسيكيا رفيع المستوى يزور واشنطن سعيا للتوصل إلى اتفاق و”نأمل بأن يكون بإمكاننا التحدث مع الرئيس ترامب فور انعقاد هذه المحادثات”.

وأضافت “آمل يأن يكون بإمكاننا التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن وبأن نعلن عن أمر مختلف في الرابع من آذار/مارس”، من دون تقديم تفاصيل.

كما يتهم ترامب الصين بالتراخي في مواجهة إنتاج المواد الكيميائية للفنتانيل على أراضيها.

وقال الخميس إن الرسوم الجمركية “المتبادلة” ضد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة سيتم فرضها اعتبارا من 2 نيسان/أبريل.

بيس/شي-ليل/لين