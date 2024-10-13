ترامب: تحدثت إلى نتنياهو قبل يومين تقريبا

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واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب إنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “قبل يومين”.

وأدلى ترامب بهذه التعليقات في مقابلة أجرتها معه قناة فوكس نيوز بثت يوم الأحد.

وقال “(حدث اللقاء) قبل يومين تقريبا، وجاء إلى منزلي في مار إيه لاجو بولاية فلوريدا مع زوجته التي كانت ودودة”.

كان ترامب استقبل نتنياهو في منتجعه في بالم بيتش بولاية فلوريدا في يوليو تموز، في أول اجتماع لهما منذ نهاية رئاسة ترامب.

وتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى نتنياهو يوم الأربعاء الماضي في ظل حالة التوتر مع إيران. وكانت مكالمتهما أول محادثة بين الزعيمين منذ أغسطس آب، وتزامنت مع تصعيد حاد في صراع إسرائيل مع إيران وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من طهران.

ووصف ترامب عدم إجراء اتصالات بين بايدن ونتنياهو منذ ما يقرب من شهرين بأنه أمر “محزن”.

وقال ترامب في المقابلة “أستطيع أن أقول لك إن بيبي (نتنياهو) كان قويا للغاية…إنه لا يستمع إلى بايدن”.

وتوترت العلاقات بين بايدن ونتنياهو بسبب أسلوب تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الحرب في غزة والصراع مع حزب الله. وتقول إسرائيل إنها ستواصل عملياتها العسكرية إلى أن يصبح الإسرائيليون آمنين.