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ترامب: تركيا سيكون لها السيطرة على ما سيحدث في سوريا

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بالم بيتش (فلوريدا) (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الاثنين إن تركيا سيكون لها السيطرة على ما سيحدث في سوريا حيث أطاحت المعارضة بحكومة بشار الأسد في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي أول تعليق له عن رؤيته لدور تركيا في سوريا ما بعد الصراع، أشاد ترامب بما وصفها “بالقوة العسكرية الرئيسية” في تركيا والتي قال إنها “لم تستنزف بالحرب”.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بمنتجعه في بالم بيتش بولاية فلوريدا إن “تركيا، عبر دعمها للمعارضة، قامت بعملية استيلاء غير ودية دون خسارة الكثير من الأرواح”.

وقال ترامب “في الوقت الحالي، هناك الكثير من الأمور غير المحددة في سوريا… أعتقد أن تركيا سيكون لها السيطرة”.

ودعمت تركيا، عضو حلف شمال الأطلسي، المعارضة التي أنهت، بتوليها السلطة في دمشق، الحرب الأهلية السورية التي استمرت 13 عاما.

وأعادت أنقرة فتح سفارتها في دمشق يوم السبت، بعد يومين من زيارة رئيس المخابرات التركي للعاصمة السورية.

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