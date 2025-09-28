ترامب: تلقيت ردا إيجابيا على مقترح إنهاء حرب غزة وآمل أن يدعمه نتنياهو

من ستيف هولاند وبريندان أوبرين

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرويترز يوم الأحد إنه تلقى “ردا إيجابيا للغاية” على اقتراحه لإنهاء الحرب في غزة، وعبّر عن تفاؤله بإمكان إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدعمه خلال لقائهما يوم الاثنين.

وأضاف أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر، الذي كان مبعوثا للشرق الأوسط خلال ولايته الأولى، يجريان محادثات مع نتنياهو في نيويورك قبيل الاجتماع المقرر يوم الاثنين في البيت الأبيض.

وقال ترامب في حديث عبر الهاتف “نتلقى ردا إيجابيا للغاية، لأن بيبي (نتنياهو) يريد إبرام الاتفاق أيضا. الجميع يريد إبرام الاتفاق”.

وعندما اجتمع قادة العالم في الأمم المتحدة بنيويورك الأسبوع الماضي، كشفت الولايات المتحدة عن خطة سلام في الشرق الأوسط من 21 بندا لإنهاء الحرب الدائرة منذ قرابة عامين في غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الخطة تدعو إلى إعادة جميع الرهائن، الأحياء منهم ورفات الموتى، وعدم شن هجمات إسرائيلية أخرى على قطر وبدء حوار جديد بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل “التعايش السلمي”.

وقال ممثل عن حركة حماس يوم السبت إن الحركة لم تطّلع على الخطة الأمريكية التي عُرضت في الأمم المتحدة.

وأثنى ترامب يوم الأحد على قادة السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن وغيرهم لمساعدتهم في دفع العملية قدما.

وأضاف أن الاتفاق لن ينهي الصراع في غزة فحسب، بل سيسهم في تحقيق سلام أشمل في الشرق الأوسط.

وقال “الجميع مشارك. الجميع يريد ذلك، وحماس تريده أيضا، وأحد الأسباب هو أن الجميع سئموا من الحرب”.

ولم يقدم ترامب تفاصيل عن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن في غزة، لكن نائبه جيه.دي فانس قال لبرنامج (فوكس نيوز صنداي) إن مسؤولين أمريكيين كبارا منخرطون في مفاوضات “معقدة للغاية” مع مسؤولين إسرائيليين وعرب.

وقال نتنياهو في حديث لقناة فوكس نيوز إنه من الممكن العفو عن قادة حماس بموجب شروط الاتفاق.

وأضاف “يجب تحديد تفاصيل هذا الأمر. لكن في تصريحات سابقة قلت إنه إذا خرج قادة حماس من البلاد وإذا أنهوا الحرب وأطلقوا سراح جميع الرهائن، سنسمح لهم بالمغادرة”.

وذكر فانس أنه “يشعر بتفاؤل حذر” إزاء التوصل إلى اتفاق.

وقال “أشعر بتفاؤل حيال وضعنا الحالي أكثر من أي وقت مضى خلال الأشهر القليلة الماضية، ولكن لنكن واقعيين، فهذه الأمور قد تخرج عن مسارها في اللحظة الأخيرة”.

وأضاف أن الخطة تتضمن ثلاثة عناصر رئيسية، هي إعادة جميع الرهائن وإنهاء تهديد حماس لإسرائيل وتكثيف المساعدات الإنسانية في غزة.

وقال فانس “لذا أعتقد أننا قريبون من تحقيق هذه الأهداف الثلاثة”.

