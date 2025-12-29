ترامب: توصلت ونتنياهو إلى تفاهم بشأن سوريا

بالم بيتش (فلوريدا) 29 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إن إسرائيل حريصة على ضمان حدود سلمية مع سوريا، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه واثق من أن الزعيمين الإسرائيلي والسوري سيتوصلان إلى اتفاق.

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع ترامب في منتجعه الشاطئي بفلوريدا “مصلحتنا هي إقامة حدود سلمية مع سوريا”.

وقال ترامب إنه ونتنياهو توصلا إلى ما وصفه ترامب بـ”التفاهم” بشأن سوريا. وأضاف “أنا متأكد من أن إسرائيل و(الرئيس السوري أحمد الشرع) سيتوصلان إلى اتفاق. وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك”.

