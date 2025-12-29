The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ترامب: توصلت ونتنياهو إلى تفاهم بشأن سوريا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بالم بيتش (فلوريدا) 29 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إن إسرائيل حريصة على ضمان حدود سلمية مع سوريا، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه واثق من أن الزعيمين الإسرائيلي والسوري سيتوصلان إلى اتفاق.

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع ترامب في منتجعه الشاطئي بفلوريدا “مصلحتنا هي إقامة حدود سلمية مع سوريا”.

وقال ترامب إنه ونتنياهو توصلا إلى ما وصفه ترامب بـ”التفاهم” بشأن سوريا. وأضاف “أنا متأكد من أن إسرائيل و(الرئيس السوري أحمد الشرع) سيتوصلان إلى اتفاق. وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك”.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية