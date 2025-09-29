ترامب: حان الوقت لأن تقبل حماس شروط مقترح السلام

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إنه آن الأوان لأن تقبل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بمقترح السلام المكون من 20 نقطة الذي اتفق عليه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مستقبل قطاع غزة.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض “لم ننته بعد… علينا أن نحصل على موافقة حماس، لكنني أرى أنهم سيقومون بذلك. لذا فقد حان الوقت لأن تقبل حماس بشروط الخطة التي طرحناها اليوم”.

(إعداد عبد الحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)