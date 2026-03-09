ترامب: حرب إيران “انتهت إلى حد كبير”

reuters_tickers

2دقائق

واشنطن 9 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة أجرتها معه شبكة (سي.بي.إس نيوز) إنه يعتقد أن الحرب على إيران “انتهت إلى حد كبير” وأن واشنطن “تسبق بفارق كبير” الإطار الزمني الأولي الذي قدره بما يتراوح من أربعة إلى خمسة أسابيع.

وذكر ترامب لسي.بي.إس “أعتقد أن الحرب انتهت تماما، إلى حد كبير، ليس لديهم أسطول بحري ولا اتصالات ولا قوات جوية”.

وعندما سئل ترامب عن مضيق هرمز، قال إن السفن تمر عبره الآن، لكنه “يفكر في الاستيلاء عليه”.

ومضيق هرمز من الممرات الرئيسية لنقل النفط في العالم، إذ ينقل حوالي خمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية. وأدت الحرب إلى إغلاق هذا الممر البحري الحيوي تقريبا.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل مهاجمة إيران في 28 فبراير شباط، وردت إيران بشن هجمات على إسرائيل ودول الخليج التي توجد بها قواعد أمريكية.

وعرض ترامب حتى الآن أهدافا وجداول زمنية متغيرة للحرب التي أودت بحياة العشرات في إيران، بما في ذلك الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

وقال ترامب لشبكة سي.بي.إس نيوز إن الولايات المتحدة “تسبق بفارق كبير” الإطار الزمني الأولي الذي قدره عند أربعة وخمسة أسابيع للحرب.

وقال ترامب عن الزعيم الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي “ليست لدي رسالة له”. وأردف يقول إنه يفكر في شخص ما ليحل محل خامنئي، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وذكر ترامب سابقا أنه يريد أن يكون له كلمة في اختيار الزعيم الأعلى الإيراني، وهو ما رفضته طهران.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )