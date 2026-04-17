ترامب: حرب إيران ستنتهي قريبا

واشنطن/إسلام اباد 17 أبريل نيسان (رويترز) – عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته في إمكانية التوصل قريبا إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، لكن موعد ذلك لم يتضح بعد، في وقت من المقرر أن يجتمع فيه حلفاء للولايات المتحدة اليوم الجمعة لمناقشة سبل إعادة فتح مضيق هرمز.

وقال ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي أمده الأسبوع المقبل، يمكن تمديده لكن ذلك قد لا يكون ضروريا لأن طهران ترغب في التوصل إلى اتفاق.

وقال للصحفيين “سنرى ما سيحدث. لكنني أعتقد أننا قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران”، مضيفا أنه قد يذهب لحضور المراسم إذا تم التوصل إلى اتفاق وتوقيعه في العاصمة الباكستانية إسلام اباد.

إلا أن مصادر إيرانية قالت لرويترز إن بعض “الفجوات لا تزال بحاجة إلى حسم” قبل التوصل إلى اتفاق مبدئي.

وفي إسلام اباد، حيث عقدت محادثات في وقت سابق من هذا الشهر، شوهدت قوات على الطرق المؤدية للعاصمة اليوم الجمعة، لكنها ظلت مفتوحة ولم تصدر الحكومة أوامر بإغلاق الشركات كما فعلت قبل محادثات الجولة السابقة.

وتسببت الهجمات التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير شباط في مقتل الآلاف وزعزعة استقرار الشرق الأوسط.

وأدت الحرب أيضا إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز الذي يعبر منه عادة نحو 20 بالمئة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، مما رفع أسعار النفط بقوة وهدد بالتسبب في أكبر صدمة لأسواق الطاقة في التاريخ.

وقلل صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع من توقعات نمو الاقتصاد العالمي وحذر من إمكانية الانزلاق إلى ركود إذا طال أمد الحرب.

* حرية الملاحة

ستترأس فرنسا وبريطانيا اليوم الجمعة اجتماعا تشارك فيه نحو 40 دولة بهدف إيصال رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أن بعضا من أقرب حلفائها جاهزون للمساعدة في استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز بمجرد توقف العمليات القتالية.

ودعا ترامب من قبل دولا أخرى للمشاركة في الحرب وانتقد دول حلف شمال الأطلسي لعدم القيام بذلك.

وأظهرت مذكرة أرسلت للدول التي تمت دعوتها للاجتماع أنه يهدف إلى إعادة التأكيد على الدعم الدبلوماسي الكامل لحرية الملاحة عبر المضيق وضرورة احترام القانون الدولي.

وأغلقت إيران المضيق بشكل كبير أمام السفن غير التابعة لها، وفرضت واشنطن منذ أيام حصارا بحريا يمنع دخول السفن إلى الموانئ الإيرانية أو مغادرتها.

ولم يمر عبر المضيق سوى عدد قليل من السفن منذ بدء الحرب، مقارنة بمتوسط يزيد على 130 سفينة يوميا قبل اندلاعها.

ودفع التفاؤل بقرب التوصل لاتفاق أسواق الأسهم لتسجيل ارتفاعات قوية هذا الأسبوع، وبقيت الأسواق العالمية قرب مستويات قياسية مرتفعة اليوم الجمعة، وظلت أسعار النفط الخام دون مئة دولار للبرميل.

* تقدم دبلوماسي

قال مصدر باكستاني مشارك في عملية الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران اليوم الجمعة إن هناك تقدما في الجهود الدبلوماسية الجارية خلف الكواليس وإن اجتماعا قادما بين الجانبين قد يؤدي إلى توقيع مذكرة تفاهم يليها اتفاق شامل في غضون 60 يوما.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه “الاتفاق التفصيلي سيأتي لاحقا. يتفق الجانبان من حيث المبدأ. أما التفاصيل الفنية فستأتي لاحقا”.

وشكلت طموحات طهران النووية نقطة خلاف أساسية، إذ اقترحت الولايات المتحدة تعليق جميع الأنشطة النووية الإيرانية لمدة 20 عاما فيما ذكرت مصادر أن طهران اقترحت تعليقا لمدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام.

وتطالب إيران برفع العقوبات الدولية، بينما تضغط واشنطن من أجل نقل أي يورانيوم عالي التخصيب من إيران. وقال مصدران إيرانيان إن هناك مؤشرات على التوصل إلى حل وسط بشأن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، إذ تدرس طهران نقل جزء منه إلى خارج البلاد.

وقال ترامب للصحفيين أمام البيت الأبيض أمس الخميس إن إيران وافقت على “إعادة الغبار النووي إلينا”، لكن وكالة ميزان الإيرانية الرسمية للأنباء نفت ذلك اليوم، مؤكدة استمرار الخلافات.

ونقلت الوكالة عن مصادر القول إنه “لم تجر أي مفاوضات بشأن نقل اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب إلى أمريكا، ولا يوجد بالطبع اتفاق في هذا الشأن أيضا”.

* وقف إطلاق النار في لبنان

في غضون ذلك، بدا أن وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة والمتفق عليه بين إسرائيل ولبنان لإنهاء القتال بين إسرائيل وحزب الله ظل صامدا إلى حد بعيد اليوم الجمعة، على الرغم من بعض التقارير الصادرة عن الجيش اللبناني بشأن انتهاكات من جانب إسرائيل.

وقالت باكستان، التي تضطلع بدور الوسيط، أمس إن وقف إطلاق النار الموازي في لبنان سيكون بندا أساسيا في أي محادثات بشأن اتفاق لإنهاء حرب إيران.

وأشعلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران فتيل الصراع بين إسرائيل وحزب الله، إذ أطلقت الجماعة النار دعما لطهران في الثاني من مارس آذار لتشن بعدها إسرائيل حملة عسكرية على لبنان قتلت ألفين بحسب بيروت.

ولم يصدر تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي بشأن ما ورد عن انتهاكات لوقف إطلاق النار اليوم الجمعة.

ودوت طلقات نارية احتفالية في أنحاء من بيروت مع حلول منتصف ليل الخميس إيذانا ببدء الهدنة.

وبدأ نازحون شردتهم الحرب في لبنان العودة إلى بلداتهم وأحيائهم المدمرة اليوم الجمعة للتأكد مما إذا كانت منازلهم لا تزال قائمة وسط مخاوف من هشاشة الهدنة.

وفي مدينة النبطية الجنوبية التي دمرت بشكل كبير، قال بعض السكان العائدين بتحد إنهم سيبقون فيها. وذكر آخرون أنه لم يعد هناك ما يعودون إليه.

وقال فضل بدر الدين، الذي جاء مع ابنه الصغير وزوجته “والله في دمار وما بينسكن، بناخد أغراضنا وراجعين بالليل، الله يحمي الشباب والله يفرجها علينا جميعا وتخلص ها القصة بشكل نهائي مش مؤقت ونرجع على بيوتنا وأرزاقنا. الله يحمي الجميع”.

(إعداد دعاء محمد ورحاب علاء وسلمى نجم للنشرة العربية)