ترامب: حضارة كاملة ستموت الليلة إذا لم تبرم إيران اتفاقا
واشنطن 7 أبريل نيسان (رويترز) – حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران مرة أخرى اليوم الثلاثاء من عدم إبرام اتفاق بحلول نهاية اليوم الثلاثاء، قائلا إن “حضارة كاملة ستموت الليلة” إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع.
وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال “ستموت حضارة كاملة الليلة ولن تعود أبدا. أنا لا أريد ذلك، لكنه سيحدث على الأرجح”.
وأضاف “سنعرف ذلك الليلة، إنها واحدة من أهم اللحظات في تاريخ العالم الطويل والمعقد”.
