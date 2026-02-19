ترامب: دول حليفة ساهمت بأكثر من 7 مليارات دولار لإغاثة غزة

واشنطن 19 فبراير شباط (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن عددا من الدول الحليفة للولايات المتحدة ساهمت بأكثر من سبعة مليارات دولار في جهود الإغاثة لقطاع غزة.

وخلال كلمته في الاجتماع الأول لمجلس السلام الذي شكله، قال ترامب “”يسرني أن أعلن أن قازاخستان وأذربيجان والإمارات والمغرب والبحرين وقطر والسعودية وأوزبكستان والكويت أسهمت جميعها بأكثر من سبعة مليارات دولار في حزمة الإغاثة”.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)