ترامب: ربما أتوجه إلى الشرق الأوسط من أجل اتفاق غزة
واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء إنه قد يتجه إلى الشرق الأوسط مطلع الأسبوع المقبل وسط سعي مفاوضيه إلى إبرام اتفاق لمبادلة رهائن مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وذكر ترامب في البيت الأبيض أن الاتفاق بات “قريبا جدا”، وأنه قد يغادر يوم السبت إلى الشرق الأوسط.
وجاءت تصريحاته بعد أن تحدث مع فريقه حول المحادثات. ويجتمع المفاوضون في مصر في محاولة للتوصل إلى اتفاق.
(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)