ترامب: ربما ننهي وقف إطلاق النار مع إيران ما لم يتم التوصل لاتفاق
18 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه قد ينهي وقف إطلاق النار مع إيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد لإنهاء الحرب بحلول يوم الأربعاء.
وأضاف ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة خلال العودة إلى واشنطن من فينيكس بولاية أريزونا “ربما لن أمدد وقف إطلاق النار، لكن الحصار (على الموانئ الإيرانية) سيستمر. لذا، لديكم حصار، وللأسف علينا أن نبدأ بإلقاء القنابل مجددا”.
(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )