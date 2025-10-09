ترامب: سأتوجه إلى الشرق الأوسط الأحد المقبل

واشنطن (رويترز) – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس أنه يعتزم التوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد المقبل، بعد أن توصلت إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

ووقعت إسرائيل وحماس اتفاقا في وقت سابق يوم الخميس لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين، في المرحلة الأولى من مبادرة ترامب لإنهاء الحرب الدائرة منذ عامين في غزة والتي قلبت موازين الشرق الأوسط رأسا على عقب.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)