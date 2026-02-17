ترامب: سأشارك في محادثات إيران “بصورة غير مباشرة”

على متن طائرة الرئاسة الأمريكية 17 فبراير شباط (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إنه سيشارك “بصورة غير مباشرة” في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي والتي من المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء في جنيف، مضيفا أنه يعتقد أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق.

وذكر ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية “سأشارك في تلك المحادثات بصورة غير مباشرة. ستكون بالغة الأهمية”.

ويتصاعد التوتر قبيل المحادثات، مع نشر الولايات المتحدة حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط.

وقال مسؤولون أمريكيون لرويترز إن الجيش يستعد لاحتمال تنفيذ حملة عسكرية مطولة إذا لم تنجح المحادثات.

وعندما سُئل عن فرص التوصل إلى اتفاق، قال ترامب إن إيران سعت إلى مفاوضات صعبة، لكنها تعلّمت عواقب هذا الموقف المتشدد الصيف الماضي عندما قصفت الولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية.

وأشار ترامب إلى أن الإيرانيين لديهم هذه المرة دافع للتفاوض، قائلا “لا أعتقد أنهم يريدون (تحمل) عواقب عدم إبرام اتفاق”.

وقبل انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في قصف مواقع نووية إيرانية في يونيو حزيران، كانت المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة قد تعثرت بسبب مطالبة واشنطن لطهران بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، وهو ما تعتبره الولايات المتحدة مسارا قد يقود إلى امتلاك إيران سلاحا نوويا.

وأجرت المنظمة المعنية بالدفاع المدني في إيران أمس الاثنين تدريبا على الدفاع لصد هجوم بأسلحة كيماوية في منطقة بارس الاقتصادية الخاصة للطاقة لتعزيز الجاهزية للتعامل مع وقائع محتملة باستخدام مواد كيماوية في جنوب إيران.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية )