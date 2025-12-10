ترامب: سأعلن عن أسماء المشاركين في مجلس السلام في غزة مطلع العام المقبل

reuters_tickers

2دقائق

من ستيف هولاند

واشنطن 10 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن يُعلَن مطلع العام المقبل عن أسماء قادة العالم الذين سيشاركون في مجلس السلام في غزة.

وأوضح ترامب للصحفيين خلال فعالية اقتصادية في قاعة روزفلت بالبيت الأبيض أن عددا من القادة يرغبون في الانضمام إلى المجلس، الذي أُنشئ بموجب خطة غزة التي جرى التوصل بموجبها إلى اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال ترامب “الملوك والرؤساء ورؤساء الوزراء – جميعهم يريدون أن يكونوا في مجلس السلام” وإن من المتوقع الإعلان عنه في العام الجديد.

وأضاف “سيكون أحد أكثر المجالس أسطورية على الإطلاق. فالجميع يريدون أن يكونوا أعضاء فيه”.

واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا في 17 نوفمبر تشرين الثاني أجاز تشكيل مجلس للسلام وأن تنشيء الدول التي تعمل معه قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة.

ووصف القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة، مجلس السلام بأنه إدارة انتقالية “ستضع إطار العمل وتنسق تمويل إعادة إعمار غزة” بما يتماشى مع خطة ترامب للسلام المكونة من 20 نقطة.

وجاء في القرار أن مجلس السلام سيعمل “إلى أن يحين الوقت الذي تستكمل فيه السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرض… وتستطيع استعادة السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال”.

(شاركت في التغطية ميشيل نيكولز – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)