ترامب: سأعلن عن اسماء المشاركين في مجلس السلام في غزة العام المقبل

1دقيقة

10 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن يُعلَن مطلع العام المقبل عن أسماء قادة العالم الذين سيشاركون في مجلس السلام في غزة.

وأوضح ترامب للصحفيين خلال فعالية اقتصادية في قاعة روزفلت بالبيت الأبيض أن عددا من القادة يرغبون في الانضمام إلى المجلس، الذي أُنشئ بموجب خطة غزة التي جرى التوصل بموجبها إلى اتفاق هش لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)