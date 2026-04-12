ترامب: سنبدأ إغلاق مضيق هرمز فورا

12 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إن البحرية الأمريكية ستبدأ على الفور في إغلاق مضيق هرمز، وستعترض في المياه الدولية أي سفينة دفعت رسوما لإيران.

أدلى ترامب بهذه التصريحات في منشور على منصة تروث سوشال بعد انتهاء محادثات السلام الأمريكية الإيرانية دون التوصل إلى اتفاق. وقال ترامب إن الاجتماع “سار على ما يرام، وتم الاتفاق على معظم النقاط”، لكنه أضاف أن الجانبين لم يتفقا بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال ترامب، الذي يعارض بشدة فكرة فرض إيران رسوما على السفن نظير عبور المضيق، “اعتبارا من الآن، ستبدأ البحرية الأمريكية، الأفضل في العالم، عملية منع جميع السفن التي تحاول دخول مضيق هرمز أو مغادرته”.

وأضاف “أصدرت أيضا تعليمات إلى البحرية الخاصة بنا بالبحث عن كل سفينة في المياه الدولية دفعت رسوما لإيران واعتراضها. لن يتمتع أي أحد يدفع رسوم عبور غير قانونية بمرور آمن في أعالي البحار”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)