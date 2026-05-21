ترامب: سنحصل على اليورانيوم عالي التخصيب من إيران

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 21 مايو أيار (رويترز) – تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس بأن تحصل واشنطن في نهاية المطاف على مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب، على الرغم من تصريحات إيران بأنها لن تسلمه.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض “سنحصل عليه. لسنا بحاجة إليه، ولا نريده. ربما ندمره بعد الحصول عليه، لكننا لن نسمح لهم بحيازته”.

والحصول على اليورانيوم من بين الأهداف الرئيسية لترامب في حربه على إيران.

وقال مصدران إيرانيان كبيران لرويترز إن الزعيم الأعلى الإيراني أصدر توجيها يقضي بعدم نقل اليورانيوم، الذي يصل إلى درجة نقاء تقترب من مستويات صنع أسلحة نووية، إلى الخارج.

(إعداد معاذ عبدالعزيز وحاتم علي للنشرة العربية )

