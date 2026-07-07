ترامب: سنرفع العقوبات عن تركيا وربما نبيع مقاتلات لها

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أنقرة (تركيا) 7 يوليو تموز (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن واشنطن سترفع عقوبات فرضتها على تركيا عام 2020 بسبب حصولها على منظومات دفاع جوي روسية، كما عبر عن الاستعداد لبيع طائرات مقاتلة إف-35 لأنقرة.

وستمثل هذه الخطوة بادرة بالغة الأهمية من ترامب تجاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يعتبره حليفا وثيقا، وتزيل عقبة رئيسية ممتدة منذ وقت طويل في طريق تعزيز العلاقات بين بلديهما.

ورغم تحسن العلاقات بين واشنطن وأنقرة في ظل إدارة ترامب، ظل حصول تركيا عام 2019 على منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400 نقطة خلاف حادة بين الجانبين.

وفي رد فعل على تلك الصفقة فرضت واشنطن في 2020 عقوبات على شركة دفاع تركية كبرى واستبعدت تركيا من برنامج الطائرات المقاتلة إف-35 التي كانت أنقرة شريكا في إنتاجها أيضا.

وقال ترامب لصحفيين قبل لقائه مع أردوغان مباشرة خلال زيارة إلى تركيا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي إنه “سيرفع العقوبات”. وأضاف أن وزير الخارجية ووزير الخزانة الأمريكيين يعملان على حل هذه المسألة.

وأبدى ترامب أيضا تفاؤلا بشأن احتمال بيع مقاتلات إف-35 لتركيا، رغم أنه لم يذكر كيف ستتم هذه الصفقة على نحو الدقة في ضوء العقبات القانونية.

وقال ترامب “كانت تركيا، من نواح كثيرة، أكثر ولاء بكثير من دول أخرى كنا نعتقد أنها مخلصة… هذه الطائرة رائعة… وهي حاليا الأفضل على الإطلاق بفارق كبير. وسننظر بالتأكيد في الأمر”.

وأقر الكونجرس قانونا يحظر أي مبيعات لطائرات إف-35 لتركيا ما دامت أنقرة تحتفظ بمنظومة إس-400 قائلا إنها تشكل خطرا أمنيا على الطائرات المقاتلة أمريكية الصنع. ولا يسمح القانون الأمريكي حاليا لتركيا بتشغيل أو حيازة هذه المنظومة الروسية إذا رغبت أنقرة في العودة إلى برنامج إف-35.

وفي وقت سابق قال مصدران مطلعان لرويترز إن من المتوقع أن يقدم ترامب دعمه لصفقة محتملة لبيع طائرات إف-35 إلى تركيا.

وأضاف المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما للتمكن من مناقشة هذه الأمور بالغة الحساسية، أن من الحلول التي اكتسبت قوة دافعة خلال الأسابيع القليلة الماضية كان إرسال المنظومة الروسية إلى دولة ثالثة، على الرغم من عدم إبرام اتفاق بهذا الشأن بعد.

ولم يتضح بعد ما إن كانت روسيا ستقبل بمثل هذا الإجراء لأنها تشترط في مبيعاتها للأسلحة الوفاء بالتزامات المستخدم النهائي.

وزيارة ترامب إلى تركيا هي الأولى لرئيس أمريكي منذ 11 عاما، واستقبله أردوغان بحفل رسمي فخم. وأشاد الزعيمان ببعضهما البعض في تصريحات علنية.

ولا يمثل سجل تركيا المتدهور في مجال حقوق الإنسان مصدر قلق كبير لواشنطن تحت قيادة ترامب.

(شارك في التغطية جرام سلاتري من أنقرة وأكانكشا خوشي من بنجالور – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)