ترامب: سنسيطر على مضيق هرمز ونتقاضى أموالا مقابل حراسته

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واشنطن 13 يوليو تموز (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستسيطر على الأرجح على مضيق هرمز، وإنه يجب تعويضها عن نفقات إدارة هذا الممر المائي الحيوي.

وأضاف في مقابلة هاتفية مع برنامج (فوكس اند فريندز) على قناة فوكس نيوز “سنسيطر على المضيق، وربما سنديره. سنصبح حُماة المضيق. ربما سنسمى الملاك الحارس للمضيق. ويجب أن نحصل على تعويض مقابل ذلك”.

أصبحت السيطرة على مضيق هرمز، الممر الحيوي لإمدادات النفط العالمية، أحد ساحات القتال الرئيسية في هذا الصراع. وأدى الحصار الفعلي الذي تفرضه إيران على المضيق إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتأجيج المخاوف بشأن التضخم عالميا.

وقال ترامب “سوف نحرسه. وسوف نتقاضى أموالا مقابل حراسته – الكثير من الأموال”.

وأضاف “سنتلقى تعويضا، لأن الدول الأخرى غنية جدا. وهي تدعمنا ولا يُنتظر منا القيام بذلك دون مقابل”.

وبعد إعلان إغلاق المضيق يوم السبت عقب ما وصفته “بعبور غير مصرح به”، قالت طهران أمس الأحد إن تعليق حركة المرور لا يزال مستمرا وإن التصاريح ستصدر بمجرد استعادة “الاستقرار والهدوء”.

وقال ترامب “أبرمنا اتفاقا. كان اتفاقا نهائيا، ثم نقضوه. إنهم ينتهكونه دائما. أبرمنا 10 اتفاقات مع هؤلاء الأشخاص لذا سنضربهم بقوة شديدة”.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان اليوم الاثنين إن السبيل الوحيد لعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها في المضيق هو إنهاء التدخلات العسكرية الأمريكية في الممر المائي، وحذر من أن “استمرار هذه التدخلات سيؤدي إلى تفاقم الأزمات في قطاع النفط والغاز العالمي”.

وتبادلت القوات الأمريكية والإيرانية هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال الأيام الماضية وقالت طهران إنها استهدفت منشآت عسكرية أمريكية في دول خليجية وأعلنت مجددا إغلاق مضيق هرمز لتقفز أسعار النفط.

(إعداد نهى زكريا ورحاب علاء للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)