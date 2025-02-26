ترامب: سنفرض “قريبا” رسوما جمركية بنسبة 25% على المنتجات الأوروبية

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنّ واشنطن ستفرض “قريبا” رسوما جمركية بنسبة 25% على المنتجات الأوروبية، منتقدا الاتحاد الأوروبي.

وخلال أول اجتماع لحكومته، اعتبر ترامب أنّ الاتحاد الأوروبي أُنشئ للإضرار بواشنطن. وقال “لنكن صريحين، الاتحاد الأوروبي تمّ تأسيسه للإضرار بالولايات المتحدة”.

وردا على سؤال عمّا إذا كان قد اتخذ قرارا بشأن نسبة الرسوم الجمركية التي سيفرضها على الاتحاد الأوروبي، قال ترامب “اتخذنا القرار، وسنعلنه قريبا، سيكون 25%”، أي نسبة الرسوم ذاتها التي سيتم فرضها على المنتجات المكسيكية والكندية اعتبارا من مطلع نيسان/أبريل.

وأوضح أنّ هذه الرسوم ستستهدف منتجات من بينها السيارات، مشيرا إلى أنّ الاتحاد الأوروبي “استغلّنا بالفعل”.

وهدّد ترامب بفرض رسوم جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين لمواجهة التجارة “غير العادلة وغير المتوازنة”.

منذ توليه منصبه في كانون الثاني/يناير، أعلن ترامب عن تعريفات جمركية على كندا والمكسيك جارتي الولايات المتحدة بسبب الهجرة غير الشرعية وتهريب الفنتانيل. ثمّ أعلن تعليق هذه الرسوم حتى نيسان/أبريل.

وعندما سئل عن ذلك، قال ترامب إنّه لن يوقف فرض الرسوم، مضيفا أنّه يخطّط للقيام بذلك في الثاني من نيسان/أبريل.

وقال “الرسوم الجمركية ستفرض، ليس كلّها، ولكن قسم كبير منها”.

بيس-شت/ناش/ح س