ترامب: سنقدم أموالا للأمم المتحدة لجعلها أقوى وأكثر فعالية

1دقيقة

واشنطن 19 فبراير شباط (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستقدم أموالا للأمم المتحدة لتعزيزها والمساعدة في جعلها أكثر فعالية.

والولايات المتحدة هي أكبر مساهم في ميزانية الأمم المتحدة، لكنها ترفض في عهد إدارة ترامب سداد المدفوعات الإلزامية للميزانيات العادية وحفظ السلام، وخفضت التمويل الطوعي لوكالات الأمم المتحدة التي لها ميزانياتها المستقلة.

وقال ترامب “سنعمل على تعزيز الأمم المتحدة. سنحرص على أن تكون مرافقها جيدة. إنهم بحاجة إلى المساعدة … سنساعدهم ماليا، وسنحرص على أن تكون الأمم المتحدة فعالة”.

وأضاف “أعتقد أن الأمم المتحدة لديها إمكانات كبيرة، إمكانات كبيرة حقا. لكنها لم تستغل هذه الإمكانات بالشكل الأمثل”.

