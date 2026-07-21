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ترامب: سنقصف موقع بيكاكس ماونتن قريبا جدا

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واشنطن 21 يوليو تموز (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستقصف “قريبا جدا” موقع بيكاكس ماونتن الواقع قرب منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم التي تعرضت لأضرار بالغة.

وموقع بيكاكس ماونتن شديد التحصين ويضم مجمعين من الأنفاق المدفونة على أعماق كبيرة يرجح الخبراء أنهما خارج نطاق أقوى القنابل الخارقة للتحصينات في الترسانة الأمريكية. ويرتبط هذا الموقع بالبرنامج النووي الإيراني.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية