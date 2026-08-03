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ترامب: سنقضي على قيادة إيران إذا لم تبرم اتفاقا

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1دقيقة

واشنطن 3 أغسطس آب (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة ستقضي على القيادة الإيرانية إذا لم توافق على اتفاق لإنهاء الصراع بين البلدين، مشيرا إلى أن طهران أمامها فرصة أخيرة لإبرام اتفاق.

وأضاف “أعتقد أننا قد نتوصل إلى شيء ما، لكنني أريد أن أمنحهم كل فرصة ممكنة قبل توجيه ضربة تقضي على القيادة”، مكررا بذلك تهديده بشن هجوم كبير على إيران.

وانتقد ترامب بشدة في وقت سابق اليوم القيادة الإيرانية التي قال إنها “مراوغة إلى حد لا يصدق”، عقب إعلان طهران عدم وجود محادثات جارية.

وقال ترامب لصحفيين ردا على سؤال عن وضع المفاوضات إن المحادثات “جارية الآن”، مشيرا إلى أن الجانبين يتفاوضان بناء على طلب من إيران والسعودية والإمارات وقطر، من بين أطراف أخرى.

وأضاف “هذه فرصتهم الأخيرة للتوقيع على وثيقة جيدة”.

(إعداد محمد عطية وعلي خفاجي للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

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