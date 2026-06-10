ترامب: سنهاجم إيران بقوة

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واشنطن 10 يونيو حزيران (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستشن هجوما “قويا للغاية” على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق سلام، وأعلن أن بلاده تحصل على النفط من إيران.

وذكر ترامب لصحفيين في البيت الأبيض “سنهاجمهم، وسيكون ذلك بقوة شديدة”، مشيرا إلى إسقاط إيران طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي في مضيق هرمز.

وأكد الرئيس أن إيران ستتعرض لهجوم اليوم.

وكشف ترامب عن أن الولايات المتحدة تحصل على النفط من إيران.

وقال “أعلن اليوم للمرة الأولى… أننا نحصل على ملايين البراميل من النفط، ملايين البراميل كل ليلة” مضيفا أن إيران “اكتشفت لتوها هذا الأمر”.

وقال ترامب “حصلنا على ملايين البراميل من النفط، ولهذا السبب انخفض سعر البرميل إلى ما بين 85 و90 دولارا، بدلا من 250 دولارا”، دون أن يفصح عن أي تفاصيل أخرى حول هذه العمليات.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لا تزال تتطلع لإبرام اتفاق مع إيران.

وقال بشأن المفاوضات مع إيران “نريد اتفاقا ذا معنى، نريد اتفاقا يمكن إنجاحه”.

وذكر ترامب أن إيران وافقت بالفعل على عدم امتلاك سلاح نووي، لكن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى التوقيع.

(إعداد محمد أيسم ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)