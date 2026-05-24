ترامب: سيظل الحصار ساريا لحين التوصل إلى اتفاق مع إيران

24 مايو أيار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إنه أبلغ ممثليه الدبلوماسيين بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران لأن “الوقت في صالحنا”، وذلك بعد أقل من يوم على إعلانه أن اتفاقا مع طهران جرى “إنجاز قدر كبير من التفاوض” عليه.

وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال “سيظل الحصار ساريا وبكامل قوته لحين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه. يجب على الجانبين أن يأخذا وقتهما وأن ينجزا الأمر على النحو الصحيح”.

وأضاف “لا مجال لارتكاب أي أخطاء! علاقتنا مع إيران تمضي نحو قدر أكبر من المهنية”.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)

