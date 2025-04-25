ترامب: ضغطت على نتنياهو لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة

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على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإدخال المزيد من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة.

وتوقف إدخال المساعدات إلى القطاع منذ الثاني من مارس آذار. وتقول إسرائيل إنها لن تسمح بدخول البضائع والإمدادات إلى غزة لحين إطلاق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سراح باقي الرهائن المحتجزين لديها.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، أعلن برنامج الأغذية العالمي نفاد مخزونه الغذائي في غزة.

وردا على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كانت المخاوف بشأن المساعدات الإنسانية طُرحت خلال مكالمته الهاتفية مع نتنياهو، قال ترامب على متن الطائرة الرئاسية “طُرحت مسألة غزة، وقلت: علينا أن نتخذ موقفا جيدا تجاه غزة… هؤلاء الناس يعانون”.

وعندما سُئل عما إذا كان أثار مسألة فتح نقاط وصول لإدخال المساعدات إلى غزة، أجاب ترامب “نعم”.

وتابع “سنتولى ذلك. هناك حاجة ماسة للأدوية والغذاء. نحن نتولى ذلك”.

وعند سؤاله عن رد نتنياهو، قال ترامب “كان هناك شعور بالارتياح حيال ذلك”.

واندلعت الحرب على غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، عندما قتلت حماس نحو 1200 شخص في جنوب إسرائيل واحتجزت نحو 251 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن إسرائيل قتلت منذ ذلك الحين أكثر من 51300 فلسطيني.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الجمعة “الجوع ينتشر في غزة وسوء التغذية يتفاقم. الجرحى والمرضى الآخرون لا يزالون دون علاج في غزة، وكما ذكرنا سابقا، يموت الناس”.