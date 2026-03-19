ترامب: طلبت من نتنياهو ألا يكرر هجوما على حقل غاز إيراني

القدس/واشنطن 19 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألا يكرر الهجوم الذي شنته إسرائيل على حقل غاز إيراني كبير، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجانبين ينسقان تحركاتهما.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مساء أمس الأربعاء إن واشنطن “لم تكن على علم بهذا الهجوم تحديدا”، إلا أن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين قالوا لرويترز إن الهجوم تم بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

ودفع الهجوم على حقل بارس الجنوبي إيران إلى شن هجوم جوي على البنية التحتية للطاقة في قطر وأنحاء الشرق الأوسط،، في تصعيد جديد في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وفي حديث مع الصحفيين في البيت الأبيض اليوم خلال اجتماع مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، لم يذكر ترامب ما إذا كان على علم مسبق بالهجوم أو وافق عليه مسبقا، ولم يوضح توقيت حديثه مع نتنياهو.

وذكر ترامب بشأن محادثته مع نتنياهو “أخبرته ألا يفعل ذلك، ولن يفعله”.

وأضاف ترامب “لم نناقش الأمر، كما تعلمون، نعمل بنحو مستقل، لكننا نتفق بصورة رائعة. الأمر منسق… لكن في بعض الأحيان يفعل شيئا ما. وإذا لم يعجبني ذلك، فلن نفعله مجددا”.

وقال المسؤولون الإسرائيليون الثلاثة، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن أسمائهم، إن إسرائيل لم تفاجأ بتعليقات ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووصفوا الوضع بأنه مشابه لما حدث بعد أن قصفت إسرائيل مستودعات للوقود في إيران قبل عدة أسابيع. وبعد تلك الهجمات، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إنه “في تلك الحالة بالذات، لم تكن تلك هجماتنا”.

وأحجم البيت الأبيض عن التعليق على ما يتجاوز منشور ترامب، وذلك عندما طُلب منهم التعليق على معلومات المسؤولين الإسرائيليين الثلاثة، ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق.

* تفسير من البيت الأبيض

منذ الهجوم الإسرائيلي على حقل بارس الجنوبي، تسببت الهجمات الإيرانية في أضرار جسيمة لأكبر محطة غاز في العالم في قطر، واستهدفت مصفاة في السعودية، واضطرت الإمارات على إغلاق منشآت للغاز.

وذكر مصدر مطلع في الشرق الأوسط أن دول الخليج طلبت بعد الهجمات الإيرانية توضيحات من إدارة ترامب، إذ اتصلت إحدى الدول بالقيادة المركزية الأمريكية.

وأضاف المصدر أن قيادة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في الشرق الأوسط أبلغت تلك الدولة بأنها لم تُبلغ مسبقا بالهجوم الإسرائيلي. وتحدث المصدر شريطة عدم الكشف عن هويته ورفض ذكر اسم الدولة المعنية.

وتابع المصدر أن تلك الدولة اتصلت بعد ذلك بالمبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف الذي قال إن على الرغم من أن الهجوم لم يكن عملية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، فإن واشنطن أُبلغت بها مسبقا.

ولم تعترف إسرائيل علنا بمسؤوليتها عن الهجوم.

وسعت الولايات المتحدة وإسرائيل مرارا إلى إبراز تنسيقهما الوثيق في هجومهما الجوي المشترك على إيران، لكن مسؤولين من الجانبين أقروا بأن أهدافهما ليست واحدة.

وقالت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد اليوم خلال جلسة استماع أمام لجنة المخابرات بمجلس النواب إن مع تركيز إسرائيل على “شل القيادة الإيرانية”، فإن الولايات المتحدة تركز على تدمير برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وقواتها البحرية.

(إعداد محمد علي فرج ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب ومعاذ عبدالعزيز)