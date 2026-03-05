ترامب: طهران تتواصل معنا بشأن إبرام اتفاق

واشنطن 5 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن طهران تتواصل مع الولايات المتحدة بشأن إبرام اتفاق في ظل الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مضيفا أن اتخاذ مزيد من الإجراءات لتخفيف الضغط على أسعار النفط بات وشيكا.

وأضاف ترامب، في فعالية مع فريق إنتر ميامي لكرة القدم في البيت الأبيض “إنهم يتصلون ويقولون: كيف نتوصل إلى اتفاق؟ قلت لهم إنكم تأخرتم قليلا”.

وأشاد ترامب بالعمليات العسكرية الأمريكية في إيران، قائلا إنها تدمر قدرات طهران الصاروخية وقدراتها في مجال الطائرات المسيرة، وإن “أسطولهم البحري دُمر – 24 سفينة في ثلاثة أيام”، داعيا الدبلوماسيين الإيرانيين إلى طلب اللجوء والمساهمة في بناء دولة أفضل.

وأضاف “نحث أيضا الدبلوماسيين الإيرانيين في جميع أنحاء العالم على طلب اللجوء ومساعدتنا في بناء إيران جديدة أفضل”.

وامتنعت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك عن التعليق.

وبينما قال ترامب إن أسعار النفط “استقرت إلى حد كبير”، أكد أن اتخاذ مزيد من الإجراءات لتخفيف الضغط عليها بات وشيكا.

وتوقع مسؤول كبير في البيت الأبيض في وقت سابق اليوم الخميس أن تعلن وزارة الخزانة الأمريكية عن إجراءات في وقت لاحق من اليوم لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، بما في ذلك خطوات محتملة تتعلق بسوق العقود الآجلة للنفط.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية)