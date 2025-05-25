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ترامب: عقدنا محادثات جيدة مع إيران في مطلع الأسبوع

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موريستاون (نيوجيرزي) (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إن المفاوضين الأمريكيين أجروا محادثات “جيدة للغاية” مع وفد إيراني في مطلع الأسبوع، في الوقت الذي يسعى فيه إلى إبرام اتفاق لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.

وقال ترامب للصحفيين في مطار موريستاون بولاية نيوجيرزي بينما كان يستعد للعودة إلى واشنطن بعد عطلة نهاية الأسبوع في نادي الجولف في بيدمنستر “أعتقد أنه يمكن أن يكون لدينا بعض الأخبار الجيدة على الساحة الإيرانية”.

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