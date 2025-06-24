ترامب: على إسرائيل أن تهدأ

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واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن على إسرائيل أن تهدأ، وذلك بعد أن قال ​​أن كلا من إسرائيل وإيران انتهكتا وقف إطلاق النار الذي حاول التوسط فيه.

وقال ترامب لدى خروجه من البيت الأبيض “يجب أن أجعل إسرائيل تهدأ حاليا… بمجرد أن توصلنا إلى الاتفاق، خرجت إسرائيل وألقت حزمة من القنابل لم أرَ مثلها من قبل وهي أكبر حزمة رأيناها”.

وأضاف “لدينا في الأساس دولتان تتقاتلان منذ فترة طويلة وبشدة لدرجة أنهما لا تعرفان ما تفعلانه”.