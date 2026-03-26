ترامب: على إيران أن تبرم اتفاقا وإلا سنواصل قصفها

واشنطن 26 مارس آذار (رويترز) – حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران اليوم الخميس على إبرام اتفاق لإنهاء القصف الأمريكي والإسرائيلي، وإلا ستواجه المزيد من الضربات على أراضيها.

وقال ترامب خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض “أمامهم الآن فرصة، أمام إيران، للتخلي نهائيا عن طموحاتهم النووية والدخول في مسار جديد.. سنرى إن كانوا يرغبون في ذلك. إن لم يفعلوا، فنحن أسوأ كوابيسهم. في الوقت نفسه، سنواصل قصفهم”.

تحدث ترامب بعد أن صرّح مسؤول إيراني رفيع المستوى لوكالة رويترز اليوم الخميس بأن اقتراح واشنطن لإنهاء نحو أربعة أسابيع من القتال “أحادي الجانب وغير عادل”، لكن الجهود الدبلوماسية مستمرة.

وقال ترامب إن الإيرانيين يتفاوضون مع الولايات المتحدة، ووصفهم بأنهم حريصون على إبرام اتفاق، وهو ما نفته طهران.

كما وصف ترامب المسؤولين الإيرانيين بأنهم “مفاوضون بارعون”، وقال إنه يسعى إلى اتفاق يفتح مضيق هرمز ويوقف طموحات طهران العسكرية.

وألمح ترامب إلى أن الاتفاق قد لا يُكتب له النجاح في نهاية المطاف.

وقال متحدثا عن احتمالات التوصل إلى اتفاق “لا أعرف إن كنا سنتمكن من فعل ذلك. لا أعرف إن كنا مستعدين لفعل ذلك”.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية)