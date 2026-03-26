ترامب: على إيران التحرك بسرعة لإنقاذ المحادثات قبل فوات الآوان
26 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضين الإيرانيين “يتوسلون” للتوصل إلى اتفاق في ظل ما وصفه “بالهزيمة العسكرية الساحقة”، ونفى صحة ما تقوله طهران من أنها تدرس فقط مقترحا من واشنطن.
وأضاف في منشور على منصته تروث سوشال اليوم الخميس “من الأفضل لهم أن يأخذوا قريبا الأمر على محمل الجد، قبل فوات الأوان، لأنه بمجرد حدوث ذلك فلن يكون هناك مجال للرجوع، ولن يكون الوضع جيدا”.
