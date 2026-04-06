ترامب: على الإيرانيين أن يثوروا على النظام في حال إبرام هدنة
واشنطن 6 أبريل نيسان – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين اليوم الاثنين إنه يعتقد أنه ينبغي للشعب الإيراني أن ينتفض ضد الحكومة في حال إعلان وقف إطلاق النار، لكنه يدرك أن ذلك ينطوي على مخاطر جسيمة.
وقال خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض “حسنا، ينبغي عليهم فعل ذلك، لكن العواقب وخيمة. لقد قيل لهم: إذا شاركتم في احتجاج فسيتم إطلاق النار عليكم فور”.
وأضاف ترامب، الذي هدد بقصف محطات الطاقة والجسور الإيرانية، إنه يعتقد أن الإيرانيين “سيتحملون ذلك من أجل الحرية”.
