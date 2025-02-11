ترامب: على حماس أن تفرج عن الرهائن بحلول ظهر السبت أو “تنفتح أبواب الجحيم”

reuters_tickers

4دقائق

من ستيف هولاند وسايمون لويس وسوزان هيفي

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتعين على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين في غزة بحلول ظهر يوم السبت وإلا فإنه سيقترح إلغاء وقف إطلاق النار بين إسرائيل والحركة ويسمح “لأبواب الجحيم بأن تنفتح على مصراعيها”.

وذكر ترامب أن إسرائيل قد ترغب في عدم الأخذ برأيه في هذه المسألة وقال إنه قد يتحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

لكن في جلسة موسعة مع الصحفيين في المكتب البيضاوي، عبر ترامب عن خيبة أمله من حالة المجموعة الأخيرة من الرهائن الذين أفرجت عنهم حماس وإعلان الحركة أنها ستوقف عمليات إطلاق سراح الرهائن الأخرى.

وقال ترامب “من ناحيتي، إذا لم تتم إعادة جميع الرهائن بحلول الساعة 12 ظهرا يوم السبت، وأعتقد أنه وقت مناسب.. فسأقول، ألغوا الأمر وستنهار كل الرهانات ولتنفتح أبواب الجحيم على مصراعيها. أقول إنه يجب إعادتهم بحلول الساعة 12 ظهرا يوم السبت”.

وقال إنه يريد إطلاق سراح الرهائن بشكل جماعي، وليس عددا قليلا منهم في كل مرة. وأضاف “نريد عودتهم جميعا”.

وقال ترامب أيضا إنه قد يحجب المساعدات عن الأردن ومصر إذا لم يستقبلا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتم نقلهم من غزة لإعادة توطينهم. ومن المقرر أن يلتقي ترامب بالعاهل الأردني الملك عبد الله يوم الثلاثاء.

وجاءت تصريحات ترامب في يوم شهد بعض الالتباس بشأن اقتراحه تولي الولايات المتحدة السيطرة على غزة بمجرد توقف القتال.

فقد قال إن الفلسطينيين لن يكون لهم حق العودة إلى غزة بموجب اقتراحه لإعادة تطوير القطاع، وهي التصريحات التي جاءت متناقضة مع ما قاله مسؤولون في إدارته إن انتقال سكان غزة إلى خارج القطاع سيكون مؤقتا فقط.

وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز نُشرت مقتطفات منها يوم الاثنين أنه يعتقد أن بإمكانه عقد صفقة مع الأردن ومصر لاستقبال الفلسطينيين النازحين، قائلا إن واشنطن تمنح البلدين “مليارات الدولارات سنويا”.

وأجاب ترامب عن سؤال حول حق الفلسطينيين في العودة بقول “لا، لن يكون من حقهم ذلك لأنهم سيحصلون على مساكن أفضل بكثير”.

وأضاف “أنا أتحدث عن بناء مكان دائم لهم”، مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق سنوات ليصبح قطاع غزة صالحا للعيش مرة أخرى.

وفي إعلان صادم بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن في الرابع من فبراير شباط الجاري، اقترح ترامب نقل سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون فلسطيني وسيطرة الولايات المتحدة على الشريط الساحلي وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.