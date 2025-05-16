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ترامب: علينا مساعدة السكان الجائعين في غزة

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واشنطن (رويترز) – عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة عن دعمه لتقديم المساعدات للفلسطينيين، قائلا إن سكان غزة يتضورون جوعا.

وأضاف أنه يتوقع “الكثير من الأمور الجيدة” خلال الشهر المقبل.

وعندما سئل عما إذا كان يدعم الخطط الإسرائيلية لتمديد الحرب في غزة، قال ترامب للصحفيين “أعتقد أن الكثير من الأمور الجيدة ستحدث خلال الشهر المقبل، وسوف نرى. وعلينا أيضا مساعدة الفلسطينيين. كما تعلمون، يتضور الكثير من الناس في غزة جوعا، لذا علينا أن ننظر إلى كلا الجانبين”.

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