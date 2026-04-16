ترامب: قد أذهب إلى باكستان إذا تسنى إبرام اتفاق مع إيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 16 أبريل نَيْسَان (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه إذا تسنى التوصل إلى اتفاق مع إيران والاتفاق على توقيعه في إسلام أباد، فقد يذهب إلى باكستان.

وأضاف أن إيران وافقت على كل شيء تقريبا.

وأبدى ترامب تفاؤلا إزاء إيران خلال حديثه إلى صحفيين في حديقة البيت الأبيض في طريقه إلى ولايتي نيفادا وأريزونا. وقال إنه قد يمدد وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، المقرر انتهاؤه الأسبوع المقبل، لكنه قد لا يحتاج إلى ذلك.

وأضاف “إذا تسنى توقيع اتفاق في إسلام اباد، فقد أذهب. إنهم يريدونني”.

وزعم، دون تقديم دليل، أن إيران وافقت على التخلي عن اليورانيوم المخصب الذي يعتقد أنه دُفن جراء غارات جوية أمريكية إسرائيلية العام الماضي. ويسعى ترامب إلى إبرام اتفاق مع إيران تتخلى بموجبه طهران عن برنامجها النووي.

(إعداد معاذ عبدالعزيز وعلي خفاجي للنشرة العربية )

