ترامب: قد نضرب إيران مجددا الليلة

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أنقرة 8 يوليو تموز (رويترز) – هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء بمهاجمة إيران مجددا بعد أن قال إن اتفاق وقف إطلاق النار المبدئي مع الجمهورية الإسلامية “انتهى”، إلا أنه لم يوضح ما إذا كانت واشنطن ستعود إلى حرب شاملة مع إيران.

وفي تصريحات أدلى بها على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة، انتقد ترامب المسؤولين الإيرانيين بشدة لما وصفه بعدم التزامهم بالاتفاقيات التي تفاوضوا عليها، وحذر من أن الولايات المتحدة ستشن على الأرجح ضربات إضافية ليل الأربعاء بعد أن نفذت القوات الأمريكية هجمات في اليوم السابق.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين قبل اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “سأوجه تحذيرا بسيطا. سنضربهم بقوة الليلة”.

وفي تصريحات سابقة لصحفيين في أنقرة، قال ترامب إن مذكرة التفاهم التي كانت بمثابة اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران “انتهت”. وأدت تصريحاته إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير.

لكنه لم يقل صراحة إن واشنطن ستعود إلى الحرب الشاملة، ولم يتضح بعد ما إذا كانت المفاوضات بين الجانبين لتحويل وقف إطلاق النار إلى اتفاق دائم ستستمر أم لا.

وكرر هدفه من الحرب المتمثل في منع طهران من امتلاك سلاح نووي، لكنه أشار إلى أن هذا الهدف قد يحتاج إلى تحقيقه دون اتفاق.

وقال ترامب “لن يصنعوا سلاحا نوويا بموجب اتفاقنا، لكنني لا أعرف ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق. ربما سنفعل ذلك بدون اتفاق، لأن الأمر أسهل، لأن هؤلاء الناس يكذبون ويغشون”.

وفي تصعيد للأعمال القتالية أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط، قالت إيران إنها استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في البحرين والكويت بعد أن ضربت القوات الأمريكية أهدافا إيرانية ردا على هجمات على ناقلات نفط في مضيق هرمز.

كما فاقم تجدد الأعمال القتالية المخاوف المتعلقة بالسلامة والأمن حول المضيق هرمز، حيث أظهرت بيانات شحن أن أربع ناقلات نفط وغاز على الأقل عادت أدراجها بدلا من محاولة العبور.

(إعداد أيمن سعد مسلم ومحمود سلامة للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)