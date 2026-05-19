ترامب: قد نضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى

reuters_tickers

1دقيقة

واشنطن 19 مايو أيار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة قد تضطر إلى مهاجمة إيران مرة أخرى، وإنه كان على وشك اتخاذ قرار بتوجيه ضربة قبل أن يؤجلها.

وأضاف لصحفيين في البيت الأبيض “كنت على بُعد ساعة واحدة من اتخاذ قرار الهجوم اليوم”.

وأشار إلى أن قادة إيران يتوسلون للتوصل إلى اتفاق، لكن الولايات المتحدة ستشن هجوما جديدا في الأيام المقبلة إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق.

وتابع “حسنا.. أقول يومين أو ثلاثة أيام، ربما الجمعة أو السبت أو الأحد، أو ربما الأسبوع المقبل، فترة زمنية محدودة، لأنه لا يسعنا السماح لهم بامتلاك سلاح نووي جديد”.

(إعداد محمد أيسم وعلي خفاجي للنشرة العربية)