ترامب: قوة إرساء الاستقرار في غزة ستُنشر قريبا

الدوحة (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إن جهود إرساء الاستقرار في غزة تحرز تقدما وإن قوة دولية ستُنشر بالقطا قريبا، وذلك عقب اجتماعه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال توقف للتزود بالوقود في الدوحة.

وأضاف ترامب للصحفيين ردا على سؤال عن الوضع في غزة “يجب أن يكون هذا سلاما مستداما”.

وأشار إلى أن قطر مستعدة للمساهمة بقوات حفظ سلام إذا لزم الأمر، وأشاد بالدولة الخليجية ووصفها بأنها حليف كبير ولاعب رئيسي في استقرار المنطقة.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)