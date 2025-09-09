ترامب: كتائب حزب الله العراقية تطلق سراح الباحثة إليزابيث تسوركوف

(رويترز) – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية الروسية إليزابيث تسوركوف التي كانت تحتجزها كتائب حزب الله العراقية الشيعية منذ أكثر من عامين.

وأضاف ترامب عبر منصته تروث سوشيال “تسوركوف الآن بأمان في السفارة الأمريكية بالعراق بعد تعرضها للتعذيب لأشهر عديدة”.

واختفت تسوركوف، وهي باحثة من جامعة برينستون، في العراق خلال رحلة بحثية في مارس آذار 2023.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)