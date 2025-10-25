ترامب: كوريا الشمالية “قوة نووية نوعا ما”

afp_tickers

3دقائق

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت في طريقه إلى آسيا في الطائرة الرئاسية الأميركية، إن كوريا الشمالية “قوة نووية نوعا ما”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان منفتحا على طلب كوريا الشمالية الاعتراف بها كقوة نووية كشرط مسبق للحوار مع واشنطن، قال ترامب “أظن أنها قوة نووية نوعا ما (..) يمكنني القول إنهم يملكون الكثير من الأسلحة النووية”.

ويزور ترامب كوريا الجنوبية الأربعاء للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي آسيا-المحيط الهادئ (أبيك).

وكانت وسائل إعلام أميركية ذكرت في وقت سابق إن مسؤولين في إدارة ترامب ناقشوا احتمال تنظيم لقاء بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي التقاه للمرة الأخيرة في 2019 خلال ولايته الرئاسية الأولى.

وأعرب ترامب عن الأمل في لقاء كيم مجددا خلال السنة الحالية ربما.

وقال كيم الشهر الماضي إنه يحتفظ “بذكريات جميلة” من لقائه ترامب وهو منفتح على مباحثات في حال تخلت الولايات المتحدة عن “وهم” إرغام بيونغ يانغ على التخلي عن أسلحتها النووية.

والجمعة، قال وزير التوحيد في كوريا الجنوبية تشونغ دونغ-يونغ إن ثمة فرصة “كبيرة” بأن يلتقي ترامب بكيم خلال زيارته لشبه الجزيرة الكورية الأسبوع المقبل.

إلا ان مسؤولا أميركيا كبيرا طلب عدم الكشف عن هويته قال لصحافيين في اتصال الجمعة إن أي “اجتماع ليس مدرجا على جدول برنامج رحلة” ترامب.

والتقى ترامب وكيم للمرة الأخيرة في 2019 في بانمونجوم في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، واجتمعا ثلاث مرات خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى.

لكن المحادثات بين الطرفين انهارت حول كمية الأسلحة التي ينبغي على كوريا الشمالية التخلي عنها في ترسانتها النووية وما المقابل الذي ستحصل عليه بيونغ يانغ.

وأعلنت كوريا الشمالية منذ ذلك الحين أن وضعها كدولة نووية “لا رجوع عنه”.

كدل/غ ر/ب ح