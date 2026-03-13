ترامب: لا أفكر في السيطرة على مركز التصدير في خرج الإيرانية لكن قد أغير رأيي

واشنطن 13 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تضع ضمن أولوياتها السيطرة على مركز التصدير في جزيرة خرج الإيرانية، لكنه أوضح أنه قد يغير رأيه.

وذكر ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز بُثت اليوم الجمعة أنه يدرس تخفيف قواعد النقل البحري بموجب قانون جونز، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.

وأضاف في المقابلة التي جرى تسجيلها الليلة الماضية “سندرس الأمر.. سننظر في كل شيء، وستسير الأمور على ما يرام”.

وتطرق ترامب خلال المقابلة التي استمرت نحو 45 دقيقة إلى الخطط العسكرية، قائلا إن الجيش الأمريكي لم يستهدف بعد البنية التحتية لإيران أو مخزوناتها من اليورانيوم.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية )