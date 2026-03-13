The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

ترامب: لا أفكر في السيطرة على مركز التصدير في خرج الإيرانية لكن قد أغير رأيي

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن 13 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تضع ضمن أولوياتها السيطرة على مركز التصدير في جزيرة خرج الإيرانية، لكنه أوضح أنه قد يغير رأيه.

وذكر ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز بُثت اليوم الجمعة أنه يدرس تخفيف قواعد النقل البحري بموجب قانون جونز، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.

وأضاف في المقابلة التي جرى تسجيلها الليلة الماضية “سندرس الأمر.. سننظر في كل شيء، وستسير الأمور على ما يرام”.

وتطرق ترامب خلال المقابلة التي استمرت نحو 45 دقيقة إلى الخطط العسكرية، قائلا إن الجيش الأمريكي لم يستهدف بعد البنية التحتية لإيران أو مخزوناتها من اليورانيوم.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية )

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

