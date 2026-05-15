ترامب: لا أمانع تعليق برنامج إيران النووي 20 عاما بشرط الالتزام الحقيقي
واشنطن 15 مايو أيار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه لا يمانع أن تعلق إيران برنامجها النووي لمدة 20 عاما، لكن يجب أن يكون هناك التزام “حقيقي” من طهران.
وأضاف أنه يدرس رفع العقوبات عن الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني، وأنه سيتخذ قرارا في هذا الشأن قريبا.
وكان ترامب يتحدث للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أثناء عودته إلى الولايات المتحدة بعد زيارة رسمية استغرقت يومين إلى الصين.
