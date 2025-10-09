The Swiss voice in the world since 1935
ترامب: لا رأي لي في حل الدولتين وأتطلع إلى “أوضاع أفضل” في غزة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

واشنطن (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه لا رأي له في إمكان حل لدولتين بعد وقف إطلاق النار واتفاق تبادل الأسرى بسجناء بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وإنه سيلتزم بما يتسنى الاتفاق عليه في النهاية.

وأضاف لصحفيين في اجتماع لإدارته “ليس لدي رأي. سألتزم بما يتفقون عليه”.

وفي معرض رده على سؤال عما يمكن أن يتوقعه الفلسطينيون، قال “سننشئ مكانا يمكن للناس العيش فيه… سنُهيئ ظروفا أفضل لهم”.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

