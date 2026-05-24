ترامب: لا عجلة في التوصل لاتفاق مع إيران والحصار مستمر

واشنطن/إسلام اباد 24 مايو أيار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد إنه أبلغ ممثليه بعدم التعجل في إبرام أي اتفاق مع إيران مما بدا أنه يضعف الآمال في تحقيق انفراجة وشيكة في الأزمة المستمرة منذ ثلاثة أشهر تقريبا، وهي الآمال التي أحياها كلا الطرفين قبل يوم واحد فقط.

وكتب ترامب على موقع تروث سوشال أن الحصار الأمريكي على الموانئ والسفن الإيرانية في مضيق هرمز “سيظل ساري المفعول وبكامل قوته حتى يتم التوصل إلى اتفاق واعتماده رسميا وتوقيعه”.

وأضاف أن المفاوضات تحرز تقدما وأن علاقة الولايات المتحدة مع إيران أصبحت أكثر احترافية وإنتاجية لكنه قال “يجب على كلا الجانبين التريث وإنجاز الأمر بشكل صحيح . لا مجال للخطأ!”.

وقبل يوم واحد، قال ترامب إن “إنجاز قدر كبير من التفاوض”على مذكرة تفاهم تتعلق باتفاق سلام مع إيران من شأنه أن يفضي إلى فتح مضيق هرمز.

وروج ترامب مرارا لإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير شباط، لكن الأمر لم يكلل بالنجاح حتى الآن.

ولم يتضح إن كان الاتفاق الذي يشير إليه اليوم الأحد هو نفسة مذكرة التفاهم المبدئية قيد النقاش أم تسوية سلام موسعة وأكثر صعوبة من شأنها أن تتطلب وقتا أطول بكثير لإنجازها”.

ولا يزال الجانبان على خلاف حول العديد من القضايا الشائكة، مثل طموحات إيران النووية ومطالباتها برفع العقوبات والإفراج عن ملايين الدولارات من إيرادات النفط المجمدة في حسابات بنوك أجنبية.

وذكرت وسائل إعلام مختلفة أمريكية وإيرانية أن مذكرة التفاهم المقترحة تحدد إطارا تدريجيا لإنهاء القتال وفتح مضيق هرمز قريبا ورفع الحصار الأمريكي على إيران.

* أمل في انفراجة

قال مصدر إيراني كبير لرويترز في وقت سابق إن المذكرة إذا حظيت بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ، فستحال إلى الزعيم الأعلى آية الله مجتبى خامنئي للحصول على الموافقة النهائية.

لكن وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء قالت إن الخلافات لا تزال قائمة حول بند أو بندين في المذكرة. ونقلت الوكالة عن مصدر قوله إنه لن يكون هناك تفاهم نهائي إذا واصلت الولايات المتحدة وضع العراقيل.

ومما قد يشكل أيضا عقبة محتملة، قال محسن رضائي المستشار العسكري للزعيم الأعلى الإيراني اليوم الأحد إن إدارة مضيق هرمز “حق قانوني” لطهران من أجل ضمان الأمن القومي.

ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن رضائي قوله “إن إدارة إيران لمضيق هرمز تنهي 50 عاما من انعدام الأمن في الخليج”.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق يعزز وقف إطلاق النار الهش أن يرفع بعض المعاناة عن كاهل الأسواق، لكنه لن يهدئ على الفور أزمة الطاقة العالمية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة والغذاء.

وقال سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الأسبوع الماضي إن تدفقات النفط لن تعود إلى مستوياتها الكاملة عبر مضيق هرمز قبل الربع الأول أو الثاني من 2027، حتى لو انتهت الأزمة في الشرق الأوسط الآن.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن 33 سفينة عبرت من مضيق هرمز على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية بعد أن حصلت على إذن من طهران. لكن العدد لا يزال أقل بكثير من المعدل اليومي الطبيعي قبل الحرب حيث كانت تعبر 140 سفينة في المتوسط المضيق.

وطرح ترامب أهدافا مختلفة للحرب خلال الصراع المستمر منذ ثلاثة أشهر، لكنه قال مرارا إن الولايات المتحدة قصفت إيران لمنعها من الحصول على أسلحة نووية.

وكرر في منشور اليوم الأحد أن إيران “يجب أن تدرك أنها لا يمكنها أن تطور أو تحصل على سلاح نووي أو قنبلة”.

ونفت إيران مرارا سعيها للحصول على أسلحة نووية، قائلة إن لها الحق في تخصيب اليورانيوم للأغراض المدنية، إلا أن المستوى الذي وصلت إليه في تخصيب اليورانيوم يتجاوز بكثير درجة النقاء اللازمة لتوليد الكهرباء.

* قضايا تحتاج لمناقشة

أبلغت مصادر رويترز بأن الإطار المقترح سيجري تنفيذه على ثلاث مراحل، وهي إنهاء الحرب رسميا، ثم حل الأزمة المتعلقة بمضيق هرمز، وأخيرا بدء فترة مدتها 30 يوما للتفاوض على اتفاق أوسع نطاقا، والتي يمكن تمديدها.

وقال الرئيس الأمريكي، الذي تراجعت معدلات تأييده بشدة بسبب تأثير الحرب على أسعار الطاقة في الولايات المتحدة، يوم الجمعة إنه لن يحضر حفل زفاف ابنه هذا الأسبوع، مشيرا إلى أزمة إيران بوصفها أحد الأسباب التي دفعته إلى البقاء في واشنطن.

وتحدث ترامب أمس السبت مع قادة من السعودية وقطر والإمارات والأردن ومصر وتركيا وباكستان، وذكر موقع أكسيوس أن القادة حثوا ترامب على الموافقة على الإطار المبدئي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي “شهد هذا الأسبوع انخفاضا في حدة الخلافات لكن لا تزال هناك قضايا تحتاج إلى مناقشة عبر الوسطاء”.

وقال بقائي إن مسألة الحصار الأمريكي المفروض على الملاحة الإيرانية مهمة، لكن أولوية طهران هي إنهاء التهديد المتمثل في شن هجمات أمريكية جديدة، إلى جانب وقف الصراع الدائر في لبنان.

وقتل القصف الأمريكي الإسرائيلي لإيران الآلاف فيها قبل تعليقه بموجب وقف لإطلاق النار في أبريل نيسان.

وقتلت إسرائيل أيضا آلافا ودفعت مئات الآلاف للنزوح في لبنان الذي نفذت فيه اجتياحا في الجنوب بسبب ما تقول إنه استهداف لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

وتسببت ضربات إيرانية على إسرائيل ودول خليج عربية في المنطقة في مقتل العشرات.

(شارك في التغطية دنيا تشياكو وأريبا شاهد وحاتم ماهر وآندرو مايلز والولي الولي وباريسا حافظي – إعداد مروة سلام وأميرة زهران وسلمى نجم للنشرة العربية – تحرير حسن عمار )