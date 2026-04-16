ترامب: لبنان وإسرائيل اتفقا على وقف إطلاق النار 10 أيام

بيروت/القدس/واشنطن 16 أبريل نيسان (رويترز) – أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس أن إسرائيل ولبنان اتفقا على بدء هدنة عشرة أيام من الخامسة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (21:00 بتوقيت جرينتش)، في إشارة إلى وقف مؤقت للصراع الإسرائيلي مع حزب الله المدعوم من إيران، والذي يتصاعد بالتوازي مع الحرب مع إيران.

ولم يحدد بيان ترامب، المنشور على منصة تروث سوشال، يوم بدء الهدنة، لكن مسؤولا أمريكيا قال إنها ستبدأ اليوم الخميس.

وسبق أن ذكرت باكستان أن السلام في لبنان ضروري لاستمرار المحادثات التي تتوسط فيها لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال النائب عن حزب الله حسن فضل الله لرويترز إن السفير الإيراني لدى بيروت أبلغ الجماعة بإمكان بدء هدنة أسبوعا ابتداء من مساء الخميس.

وردا على سؤال عن التزام حزب الله بالهدنة، قال فضل الله إن كل شيء مرتبط بتقيد إسرائيل بوقف جميع أشكال الأعمال القتالية، وأشاد بالجهود الدبلوماسية الإيرانية التي أدت إلى الهدنة المحتملة.

وقال ترامب إنه أجرى محادثات رائعة مع كل من الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكر مصدر في الحكومة الإسرائيلية أن مجلس الوزراء الأمني المصغر برئاسة نتنياهو اجتمع لبحث وقف إطلاق النار في لبنان على عجل.

وامتدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران إلى لبنان في الثاني من مارس آذار، عندما هاجم حزب الله إسرائيل دعما لطهران. ودفع ذلك إسرائيل إلى شن هجوم في لبنان بعد 15 شهرا فقط من آخر صراع كبير بينهما.

وتقول السلطات اللبنانية إن الهجمات الإسرائيلية أدت إلى مقتل أكثر من 2100 شخص في لبنان منذ الثاني من مارس آذار، وأجبرت أكثر من 1.2 مليون شخص على النزوح. وتقول إسرائيل إن هجمات حزب الله تسببت في مقتل مدنيين إسرائيليين اثنين، بينما قتل 13 جنديا إسرائيليا في لبنان منذ ذلك التاريخ.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي لا يعتزم سحب قواته من جنوب لبنان خلال أي وقف لإطلاق النار.

وقال ترامب، في منشور آخر على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه سيدعو نتنياهو وعون لزيارة البيت الأبيض لإجراء “محادثات مهمة” بين البلدين، اللذين لا يزالان رسميا في حالة حرب منذ قيام إسرائيل عام 1948.

(شاركت في التغطية جنى شقير وتالا رمضان من دبي وسعد سيد من إسلام اباد – إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)