ترامب: لدينا أخبار جيدة جدا بشأن إيران

من تريفور هانيكوت وأريبه شاهد

واشنطن/إسلام اباد 18 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك “بعض الأخبار الجيدة جدا بشأن إيران”، في تلميح بالتفاؤل إزاء محادثات السلام لإنهاء الحرب على إيران، لكنه أشار إلى أن وقف إطلاق النار في الصراع قد لا يتم تمديده ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول يوم الأربعاء.

وأعادت إيران فتح مضيق هرمز مؤقتا منذ ساعات قليلة، عقب اتفاق وقف إطلاق نار منفصل توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان. لكن تصريحات لاحقة من الجانبين الأمريكي والإيراني تركت حالة من الضبابية بشأن مدى سرعة عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها عبر هذا الممر الاستراتيجي للنفط العالمي.

ورفض ترامب، في تصريحات على متن طائرة الرئاسة أمس الجمعة الخوض في تفاصيل عن هذه الأخبار الجيدة.

* غموض حول إجراء محادثات مباشرة

قال ترامب للصحفيين في أثناء عودته إلى واشنطن قادما من فينيكس بولاية أريزونا “يبدو أن الأمور تسير على ما يرام في الشرق الأوسط مع إيران… سنتفاوض مطلع الأسبوع. أتوقع أن تسير الأمور على ما يرام. تم التفاوض على عدد من هذه الأمور والاتفاق عليها”.

وأضاف “أهم شيء هو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، هذا يأتي قبل أي شيء آخر”.

لكن في تناقض حاد، قال إنه قد ينهي وقف إطلاق النار مع إيران ما لم يتم التوصل لاتفاق طويل الأمد لإنهاء الحرب قبل انتهاء سريانه يوم الأربعاء، مضيفا أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية سيستمر.

وأسفرت الحرب مع إيران، التي بدأت في 28 فبراير شباط بهجوم أمريكي إسرائيلي، عن مقتل الآلاف وارتفاع أسعار النفط بسبب الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز الذي كان حتى وقت قريب يعبر من خلاله حوالي خمس تجارة النفط العالمية.

وقال ترامب لرويترز إنه من المحتمل أن تكون هناك مزيد من المحادثات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في مطلع هذا الأسبوع. وقال بعض الدبلوماسيين إن ذلك غير مرجح نظرا للصعوبات اللوجستية المتعلقة بالاجتماع في إسلام اباد، حيث من المتوقع أن تجري المحادثات.

ولم تظهر أي مؤشرات على وجود استعدادات حتى وقت مبكر من اليوم السبت لإجراء محادثات في العاصمة الباكستانية، حيث انتهت المفاوضات الأمريكية الإيرانية الأعلى مستوى منذ الثورة الإسلامية عام 1979 دون التوصل إلى اتفاق في مطلع الأسبوع الماضي.

ويجري الوسيط الباكستاني الرئيسي، قائد الجيش عاصم منير، محادثات في طهران منذ يوم الأربعاء.

وقال مصدر باكستاني مطلع على جهود الوساطة إن اجتماعا بين إيران والولايات المتحدة قد يسفر عن مذكرة تفاهم مبدئية، يتبعها اتفاق سلام شامل في غضون 60 يوما.

ومن بين العوامل المعقدة، نشر رئيس البرلمان الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قاليباف على وسائل التواصل الاجتماعي أن مضيق هرمز “لن يظل مفتوحا” إذا استمر الحصار الأمريكي.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن المضيق مفتوح لجميع السفن التجارية خلال الفترة المتبقية من هدنة مدتها 10 أيام تم الاتفاق عليها يوم الخميس بين إسرائيل ولبنان، الذي هاجمته إسرائيل بعد انضمام جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران إلى القتال.

وأظهرت بيانات حركة السفن وجود مجموعة تضم نحو 20 سفينة، من بينها سفن حاويات وسفن شحن بضائع سائبة وناقلات نفط، تعبر الخليج باتجاه مضيق هرمز مساء يوم الجمعة، لكن انتهى الأمر بمعظمها بالعودة أدراجها دون أن يتضح السبب. وشملت المجموعة ثلاث سفن حاويات تابعة لمجموعة الشحن الفرنسية سي.إم.إيه سي.جي.إم التي رفضت الإدلاء بتعليق.

ومع ذلك عبرت سفينة رحلات سياحية كانت عالقة في دبي، وهي سفينة (سيليستيال ديسكفري)، المضيق وتوجهت إلى عُمان صباح اليوم السبت، وفقا لبيانات تتبع السفن الصادرة عن (مارين ترافيك).

وأكدت طهران ضرورة تنسيق جميع السفن التي تمر عبر مضيق هرمز مع الحرس الثوري الإيراني، وهو ما لم يكن معمولا به قبل الحرب. وذكرت وزارة الدفاع في بيان نقله التلفزيون الرسمي أن السفن العسكرية والسفن المرتبطة “بقوى معادية”، أي الولايات المتحدة وإسرائيل، لا تزال ممنوعة من المرور.

وقالت شركات الشحن إنها ستسعى للحصول على توضيحات، منها ما يخص مخاطر الألغام، قبل أن تمر السفن عبر المضيق إلى الخليج.

وحذر سلاح البحرية الأمريكي البحارة، من أن خطر الألغام في أجزاء من الممر المائي لم يتم تحديده بصورة تامة، ونصحت بتجنب المنطقة.

* غموض بشأن البرنامج النووي الإيراني

لم يتضح كيف سيتعامل الجانبان مع البرنامج النووي الإيراني، وهو نقطة خلاف رئيسية في المحادثات حتى الآن، إذ تدافع إيران عن حقها في ما تقول إنه برنامج طاقة نووية مدني.

وقال ترامب لرويترز إن الولايات المتحدة ستخرج اليورانيوم المخصب من إيران، لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد للتلفزيون الرسمي أن هذه المواد لن تُنقل إلى أي مكان.

ومن جهة أخرى قال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن طهران تأمل في إمكانية التوصل إلى اتفاق مبدئي خلال الأيام المقبلة.

وهبطت أسعار النفط بنحو 10 بالمئة، أما الأسهم في أنحاء العالم فقد سجلت قفزة أمس الجمعة بعد أنباء إمكانية استئناف حركة الملاحة البحرية عبر المضيق.

وقالت بريطانيا، عقب مؤتمر عبر الفيديو عقد اليوم الجمعة، إن أكثر من 12 دولة أبدت استعدادها للانضمام إلى مهمة دولية لحماية الملاحة في المضيق متى سمحت الظروف بذلك.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن هناك اتفاقا على رفع التجميد عن أصول أيرانية قيمتها مليارات الدولارات في إطار اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، لكن دون أن يفصح عن إطار زمني.

وفي وقت لاحق من أمس الجمعة قال ترامب، الذي أشار مرارا إلى اتفاق السلام على أنه “صفقة” أو “معاملة”، في تجمع مع أنصاره في ولاية أريزونا إنه “لن يتم تقديم أي أموال بأي شكل من الأشكال”.

واقترحت الولايات المتحدة في المفاوضات السابقة تعليق جميع الأنشطة النووية الإيرانية لمدة 20 عاما، لكن مصادر مطلعة على المقترحات قالت إن طهران اقترحت تعليقا لمدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام.

وقال مصدران إيرانيان إن هناك مؤشرات على حل وسط قد يسمح بإزالة جزء من المخزون.

وقال ترامب لرويترز إن الولايات المتحدة قد لا تتحرك بسرعة. وأضاف خلال مقابلة عبر الهاتف “سنبدأ العمل مع إيران بوتيرة هادئة… وسنبدأ الحفر باستخدام آلات ضخمة… وسنجلبه إلى الولايات المتحدة”.

واستخدم تعبير “الغبار النووي” للإشارة إلى الآثار التي تخلفت عن قصف الولايات المتحدة وإسرائيل لمنشآت نووية إيرانية في يونيو حزيران من العام الماضي.

ورغم تفاؤل ترامب، قالت مصادر إيرانية لرويترز إن هناك “خلافات لا تزال قائمة” قبل التوصل إلى اتفاق مبدئي، في حين تبنى كبار رجال الدين نبرة متشددة في خطبة الجمعة.

وقال رجل الدين أحمد خاتمي “شعبنا لا يتفاوض وهو مهان”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية)