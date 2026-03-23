ترامب: لدينا نقاط اتفاق رئيسية في المحادثات مع إيران

واشنطن 23 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين اليوم الاثنين إن الولايات المتحدة أجرت محادثات بناءة مع إيران، وأوضح أن الجانبين لديهما “نقاط اتفاق رئيسية”.

وأضاف أن المحادثات التي جرت أمس الأحد ستستأنف اليوم الاثنين، وأنه إذا استمرت المفاوضات بشكل إيجابي فسيتم التوصل إلى اتفاق قريبا جدا.

وأوضح ترامب أن ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط وصهره جاريد كوشنر أجريا المحادثات.

قال ترامب في وقت سابق اليوم الاثنين إنه أصدر تعليمات بتأجيل أي هجمات عسكرية تستهدف محطات الكهرباء الإيرانية لمدة خمسة أيام، وذلك قبل ساعات فقط من الموعد النهائي الذي كان ينذر بتصعيد إضافي في الصراع الذي دخل أسبوعه الرابع.

(تغطية صفية سوزان هيفي وحميرة باموق وباجراف أتشاريا – إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)